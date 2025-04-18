Кросбі ще запалює: зірка Піттсбурга підкорив унікальне досягнення в НХЛ
Сідні Кросбі відзначився голом і асистом у переможному матчі з Вашингтоном, чим довів кількість набраних очок за сезон до 91 (33 + 58).
Як інформує пресслужба НХЛ, це дозволило йому стати першим гравцем, який набирає 90+ очок за сезон втретє після настання 35-річчя.
Його Піттсбург здобув перемогу з рахунком 5:2.
Всього на рахунку Кросбі 1687 (625 шайб) очок, це дев'ятий результат в історії НХЛ та найкращий серед гравців, що діють. Він займає четверте місце за кількістю очок в одній франшизі, поступаючись Горді Хоу (1809 з Детройт Ред Уінгз), Стіву Айзерману (1755 з Детройтом) і Маріо Лем'є (1723 з Піттсбургом).
Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.
Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.
Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.
Нагадаємо, 7 канадських команд НХЛ вперше в історії показали унікальний результат.