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Кросбі ще запалює: зірка Піттсбурга підкорив унікальне досягнення в НХЛ

Руслан Травкін — 18 квітня 2025, 08:55
Кросбі ще запалює: зірка Піттсбурга підкорив унікальне досягнення в НХЛ
Сідні Кросбі
Скриншот

Сідні Кросбі відзначився голом і асистом у переможному матчі з Вашингтоном, чим довів кількість набраних очок за сезон до 91 (33 + 58).

Як інформує пресслужба НХЛ, це дозволило йому стати першим гравцем, який набирає 90+ очок за сезон втретє після настання 35-річчя.

Його Піттсбург здобув перемогу з рахунком 5:2.

Всього на рахунку Кросбі 1687 (625 шайб) очок, це дев'ятий результат в історії НХЛ та найкращий серед гравців, що діють. Він займає четверте місце за кількістю очок в одній франшизі, поступаючись Горді Хоу (1809 з Детройт Ред Уінгз), Стіву Айзерману (1755 з Детройтом) і Маріо Лем'є (1723 з Піттсбургом).

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.

Нагадаємо, 7 канадських команд НХЛ вперше в історії показали унікальний результат.

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