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Канадські клуби НХЛ встановили унікальний рекорд

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 14:06
Канадські клуби НХЛ встановили унікальний рекорд

Усі 7 канадських клубів Національної хокейної ліги набрали 90+ очок за регулярний чемпіонат-2024/25. Це сталося вперше в історії.

Про це повідомляє OptaStats.

Зазначимо, що Канаду в НХЛ представляють Торонто Мейпл Ліфс (106 очок), Оттава Сеннаторз (95), Монреаль Канадієнс (91), Вінніпег Джетс (116), Едмонтон Ойлерз (101), Калгарі Флеймз (94) та Ванкувер Кенакс (90).

Лише Калгарі та Ванкувер не зуміли пройти до плейоф.

Нагадаємо, сьогодні в НХЛ відбулося 6 поєдинків. З результатами матчів можна ознайомитися ТУТ

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