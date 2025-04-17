Канадські клуби НХЛ встановили унікальний рекорд

Усі 7 канадських клубів Національної хокейної ліги набрали 90+ очок за регулярний чемпіонат-2024/25. Це сталося вперше в історії.

Про це повідомляє OptaStats.

Зазначимо, що Канаду в НХЛ представляють Торонто Мейпл Ліфс (106 очок), Оттава Сеннаторз (95), Монреаль Канадієнс (91), Вінніпег Джетс (116), Едмонтон Ойлерз (101), Калгарі Флеймз (94) та Ванкувер Кенакс (90).

Лише Калгарі та Ванкувер не зуміли пройти до плейоф.

All 7 Canadian NHL teams will finish the regular season with 90+ points.



That's the most Canadian teams with 90+ points in a single season in NHL history. — OptaSTATS (@OptaSTATS) April 17, 2025

Нагадаємо, сьогодні в НХЛ відбулося 6 поєдинків. З результатами матчів можна ознайомитися ТУТ.