Калгарі розгромив Лос-Анджелес, Піттсбург переграв Вашингтон в НХЛ

У ніч з 17 на 18 квітня відбулись завершальні матчі регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Баффало здолав Філадельфію, а Оттава у результативному поєдинку переграла Кароліну. Чемпіон Атлантичного дивізіону Торонто вирвав перемогу над Детройтом в овертаймі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

18 квітня

Баффало – Філадельфія 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Коламбус – Айлендерс 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Оттава – Кароліна 7:5 (3:2, 0:3, 4:0)

Піттсбург – Вашингтон 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Рейнджерс – Тампа-Бей 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Торонто – Детройт 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Калгарі 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

Нагадаємо, раніше канадські команди встановили унікальний історичний рекорд.