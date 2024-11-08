Сокіл розгромив херсонський Дніпро та здобув першу перемогу в сезоні

У п'ятницю, 8 листопада, відбувся матч 3 туру чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл розгромив херсонський Дніпро.

Матч завершився з рахунком 6:0.

Для чемпіона України це перша перемога в сезоні, до того Сокіл програв Шторму та Київ Кепіталз.

Херсонці ж зазнали третьої поспіль поразки. У минулому турі Дніпро програв Кепіталз, а в першому турі розгромно поступився Кременчуку.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 8 листопада

Дніпро Херсон – Сокіл 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 00:25 Костромітін, 0:2 – 08:33 Ромашенко, 0:3 – 19:38 Ромашенко, 0:4 – 24:42 Таран (більшість), 0:5 – 30:33 Собченко, 0:6 -- 43:52

Раніше повідомлялося, що київський Тризуб знявся з розіграшу чемпіонату України з хокею через фінансові труднощі.