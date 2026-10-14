Одещина у запеклій боротьбі здобула розгромну перемогу над Дніпром у чемпіонаті України

У середу, 14 жовтня, Одещина здобула вольову перемогу над херсонським Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася із рахунком 8:3.

Перший період команди розпочали жваво. Спочатку Коробков відкрив лік закинутих шайб, проте згодом Ревука відновив паритет, а Абдуллаєв повернув перевагу для одеського колективу.

У другій 20-хвилинці команди влаштували гольові гойдалки. На закинуту шайбу від Лактіонова відповів результативним кидком Щербак, який вдало скористався більшістю.

Потім Влащинський вивів свою команду вперед із різницею вже у дві закинуті шайби, але Журенко знову скоротив відставання для своєї команди.

Утім, у заключній частині херсонський Дніпро, попри запеклу конкуренцію раніше, повністю втратив контроль та пропустив у свої ворота чотири шайби без відповіді. Абдуллаєв та Щербак оформили дублі.

Чемпіонат України з хокею

14 жовтня

Одещина – Дніпро Херсон – 8:3 (2:1, 2:2, 4:0)

Шайби: 0:1 – 6 Коробков, 1:1 – 16 Ревука, 2:1 – 18 Абдуллаєв, 2:2 – 23 Лактіонов, 3:2 – 37 Щербак, 4:2 – 38 Влащинський, 4:3 – 39 Журенко, 5:3 – 54 Абдуллаєв, 6:3 – 56 Мурин, 7:3 – 56 Целогородцев, 8:3 – 60

Нагадаємо, що у попередньому матчі української першості Одещина обіграла новачків ліги – богуславських Шершнів.