ФХУ перенесла матч між Дніпром та Шершнями на грудень
ФХУ
Матч регулярного чемпіонату України між Дніпром та Шершнями, який мав відбутися 31 жовтня, перенесено на іншу дату.
Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.
Гру перенесено на резервні дати в грудні, про причини такого рішення наразі нічого невідомо.
Таким чином, сьогоднішній матч між Кременчуком та Соколом став заключним в чемпіонаті перед листопадовою паузою.
Нагадаємо, 21 жовтня зустріч між командами теж завершилась перемогою Кременчука, яку команда здобула у серії булітів.