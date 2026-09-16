Кременчук розгромив Дніпро у стартовому матчі Кубку України

У середу, 16 вересня, стартував Кубок України з хокею, у першому матчі якого Кременчук розгромив Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 9:2.

У першому періоді херсонський клуб дав гідну боротьбу чинним володарям трофею, пропустивши лише двічі, на що і сам відповів голом.

А от далі почалися проблеми: у другому відрізку Кременчук закинув ворота Дніпра 3 "сухі" шайби та значно збільшив свою перевагу, на що херсонський клуб, маючи кілька нагод у більшості, аргументів не знайшов,

У заключному періоді Кременчук остаточно добив херсонців, вразивши їх ворота ще чотири рази, на що ті, знову відповіли лише однією шайбою.

Кубок України з хокею

16 вересня

Кременчук — Дніпро 9:2 (2:1, 3:0, 4:1)

Шайби: 1:0 – Попережай (Абаджян, Брага), 04:20, 2:0 – Поляков (Пономаренко), 09:31, 2:1 – Степанюк (Лактіонов), 17:02, 3:1 – Кругляков (Геворкян, Крівошапкін), 21:24, 4:1 – Брага (Матусевич, більш.), 30:32, 5:1 – Крівошапкін (Материкін, Кругляков, більш.), 15:15, 5:2 – Делій (Степанюк), 44:20, 6:2 – Кругляков (Крівошапкін, більш.), 48:20, 7:2 – Бондарь (Поліщук), 52:05, 8:2 – Бондарь (Малик, Небоян), 52:19, 9:2 – Кругляков (Геворкян, Крівошапкін), 55:00

Як відомо, за трофей змагатимуться п'ять команд, які за підсумками жеребкування були розподілені на дві групи.

У групі А зіграють Кременчук, Дніпро та Одещина. Команди проведуть по одному матчу одна з одною, після чого визначиться переможець групи.

У групі Б опинилися лише дві команди – київський Сокіл та Шершні з Богуслава. Вони двічі зустрінуться між собою, а за підсумками цих зустрічей буде визначено другого фіналіста.

З розкладом матчів та учасниками змагань можна ознайомитися у матеріалі від "Чемпіона".