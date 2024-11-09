Шторм переграв Київ Кепіталз у 3 турі чемпіонату України

У суботу, 9 листопада, на льодовій арені "Шалетт" у Києві відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому столичний Київ Кепіталз програв Шторму.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей з Одеси. Завдяки цій перемозі Шторм очолив турнірну таблицю чемпіонату, Кепіталз опустилися на третю сходинку.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 9 листопада

Київ Кепіталз – Шторм 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 10:01 Алексюк, 0:2 – 15:00 Алексюк, 1:2 – 20:36 Луговий, 2:2 – 35:18 Бреднікс, 2:3 – 41:08 Сидоренко

У ще одному матчі дня Кременчук розгромив Крижинку, закинувши у ворота суперника 16 шайб.

Нагадаємо, 8 листопада свою першу перемогу здобув чинний чемпіон київський Сокіл, який розбив херсонський Дніпро.