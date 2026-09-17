Дніпро зазнав другої поразки поспіль і вилетів із Кубку України

Одещина здобула перемогу над херсонським Дніпром у матчі Кубку України з хокею сезону-2026/27. Вирішальним виявився другий період, який Одещина виграла з рахунком 4:1.

Кубок України з хокею

17 вересня

Дніпро – Одещина – 4:5 (1:1, 1:4, 1:1)

Шайби: 0:1 – 2:19 Стоцький (Терьошин, Мурин), 1:1 – 05:35 Жовтяк (Делій, Чуприна), 1:2 – 29:08 Дворецький (Мосюк, Кобильник), 1:3 – 31:33 Щербак, 1:4 – 37:07 Щербак, 2:4 – 38:33 Тонішев, 2:5 – 39:05 Кобильник (Мосюк, Крикля), 3:5 – 42:38 Мазур, 4:5 – 59:21 Жовтяк

Дніпро зазнав своєї другої поразки в поточному розіграші турніру. Напередодні херсонська команда в матчі-відкритті турніру програла Кременчуку з рахунком 2:9.

Як відомо, за трофей змагатимуться п'ять команд, які за підсумками жеребкування були розподілені на дві групи.

У групі А грають Кременчук, Дніпро та Одещина. Команди проведуть по одному матчу одна з одною, після чого визначиться переможець групи, який вийде у фінал. Таким чином, Дніпро вже втратив шанси на вихід у фінал і припинив боротьбу в турнірі.

У групі Б опинилися лише дві команди – київський Сокіл та Шершні з Богуслава. Вони двічі зустрінуться між собою, а за підсумками цих зустрічей буде визначено другого фіналіста.