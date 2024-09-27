Тренер Сокола прокоментував сенсаційний виліт із Кубку України
Олег Шафаренко
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Головний тренер київського Сокола Олег Шафаренко підбив підсумки гри 1/4 фіналу Кубка України з хокею, в якому його підопічні сенсаційно програли одеському Шторму (1:4).
Шафаренко розповів про поєдинок у післяматчевому коментарі.
"Доволі сумбурна гра була, але ж сьогодні команда з міста Одеса грала краще, чим заслужила перемогу.
Чим здивував опонент? Вони грали у сучасний хокей. Швидко рухалися, швидко думали. Вони хотіли більше сьогодні виграти, ніж Сокіл.
Готуємося далі. Наразі не знаємо, коли розпочнеться чемпіонат, але чекаємо, що він буде", – сказав Шафаренко.
Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два чвертьфінальні матчі Кубку України.