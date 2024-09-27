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Тренер Сокола прокоментував сенсаційний виліт із Кубку України

Руслан Травкін — 27 вересня, 10:01
Тренер Сокола прокоментував сенсаційний виліт із Кубку України
Олег Шафаренко
Скріншот

Головний тренер київського Сокола Олег Шафаренко підбив підсумки гри 1/4 фіналу Кубка України з хокею, в якому його підопічні сенсаційно програли одеському Шторму (1:4).

Шафаренко розповів про поєдинок у післяматчевому коментарі.

"Доволі сумбурна гра була, але ж сьогодні команда з міста Одеса грала краще, чим заслужила перемогу.

Чим здивував опонент? Вони грали у сучасний хокей. Швидко рухалися, швидко думали. Вони хотіли більше сьогодні виграти, ніж Сокіл.

Готуємося далі. Наразі не знаємо, коли розпочнеться чемпіонат, але чекаємо, що він буде", – сказав Шафаренко.

Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два чвертьфінальні матчі Кубку України.

Сокіл Олег Шафаренко Кубок України з хокею Шторм Одеса

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