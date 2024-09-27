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Дніпро зіграє проти Харківських Берсерків, Київ Кепіталз поміряється силами з Тризубом у матчах 1/4 фіналу Кубку України

Руслан Травкін — 27 вересня, 08:17
Дніпро зіграє проти Харківських Берсерків, Київ Кепіталз поміряється силами з Тризубом у матчах 1/4 фіналу Кубку України
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Сьогодні, 27 вересня, відбудеться два матчі 1/4 фіналу Кубку України з хокею.

Херсонський Дніпро поміряється силами з Харківськими Берсерками, а іншого півфіналіста визначать Київ Кепіталз та Тризуб.

Кубок України – хокей
1/4 фіналу, 27 вересня

14:00 Дніпро Херсон – Харківські Берсерки

18:00 Київ Кепіталз – Тризуб

Нагадаємо, вчора відбувся перший чвертьфінальний матч, у якому досить сенсаційно одеський Шторм переграв київський Сокіл.

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