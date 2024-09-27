Дніпро зіграє проти Харківських Берсерків, Київ Кепіталз поміряється силами з Тризубом у матчах 1/4 фіналу Кубку України

Сьогодні, 27 вересня, відбудеться два матчі 1/4 фіналу Кубку України з хокею.

Херсонський Дніпро поміряється силами з Харківськими Берсерками, а іншого півфіналіста визначать Київ Кепіталз та Тризуб.

Кубок України – хокей

1/4 фіналу, 27 вересня

14:00 Дніпро Херсон – Харківські Берсерки

18:00 Київ Кепіталз – Тризуб

Нагадаємо, вчора відбувся перший чвертьфінальний матч, у якому досить сенсаційно одеський Шторм переграв київський Сокіл.