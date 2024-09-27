Дніпро зіграє проти Харківських Берсерків, Київ Кепіталз поміряється силами з Тризубом у матчах 1/4 фіналу Кубку України
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Сьогодні, 27 вересня, відбудеться два матчі 1/4 фіналу Кубку України з хокею.
Херсонський Дніпро поміряється силами з Харківськими Берсерками, а іншого півфіналіста визначать Київ Кепіталз та Тризуб.
Кубок України – хокей
1/4 фіналу, 27 вересня
14:00 Дніпро Херсон – Харківські Берсерки
18:00 Київ Кепіталз – Тризуб
Нагадаємо, вчора відбувся перший чвертьфінальний матч, у якому досить сенсаційно одеський Шторм переграв київський Сокіл.