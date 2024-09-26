Шторм не мав проблем із Соколом у чвертьфіналі Кубку України

Сьогодні, 26 вересня, матчем 1/4 фіналу Кубку України розпочався новий хокейний сезон.

У поєдинку зійшлися гранд українського хокею Сокіл та новостворений одеський Шторм. Одеська команда практично повністю складається з минулорічного складу херсонського Дніпра, який у сезоні-2023/24 посів третє місце в УХЛ.

За підсумками першого періоду вже можна було здогадатися, що станеться сенсація – одесити тричі відправили шайбу у ворота киян.

У наступному періоді команди обмінялися взяттям воріт, а третій пройшов без голів.

Кубок України-2024 – хокей

1/4 фіналу, 26 вересня

Сокіл – Шторм 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Стецюра (2), 0:2 – Кобильник (10), 0:3 – Сидоренко (16), 1:3 – Чердак (25), 1:4 – Сидоренко (32)

Пари 1/2 фіналу визначаться пізніше. Кременчук у якості чинного володаря Кубку відразу пройшов у півфінал. За інші дві путівки позмагаються Дніпро – Харківські Берсерки та Київ Кепіталз – Тризуб.