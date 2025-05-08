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Шафаренко розповів, чого не вистачило збірній України для виходу в еліту

Олег Дідух — 8 травня 2025, 17:16
Шафаренко розповів, чого не вистачило збірній України для виходу в еліту
Олег Шафаренко
IIHF

Асистент головного тренера збірної України з хокею Олег Шафаренко оцінив виступ команди на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.

Фахівця цитує Sport.ua.

"Україна була представлена дуже достойно. Так, поки ми не вийшли в еліту, але це не причина для смутку. Маємо ставати швидшими і сильнішими. В усіх аспектах – спортивному й організаційному. Рівно рік тому, після перемоги на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, я висловив побажання, щоб нам наперед організували календар товариських матчів, у зручні для нас терміни. Минув рік і можу сказати, що побажання так побажанням і залишилося.

В ідеалі нам потрібно чотири-п’ять товариських поєдинків, у наші дати, з сильними командами калібру Італії, Австрії чи Франції. Тільки тоді підготовка до чемпіонату світу буде дійсно якісною. Цьогоріч в аспекті спарингів ми роботу знову провалили. Щоб ця історія не повторилася, план підготовки на наступний сезон треба розписувати вже зараз. Так, як це роблять всі наші суперники за дивізіоном 1А. Щоб перемагати тут і виходити в еліту, треба бути професійнішими", – заявив Шафаренко.

Нагадаємо, Україна в останньому турі втратила нагоду вийти до елітного дивізіону, програвши Японії 2:3. Команда завершила турнір на третьому місці в таблиці.

Олег Шафаренко Збірна України з хокею Чемпіонат світу з хокею 2025

Олег Шафаренко

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