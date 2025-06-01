США перемогли Канаду у фіналі чемпіонату світу з парахокею
Збірна США з парахокею стала чемпіоном світу 2025 року.
Американці у фіналі здолали збірну Канади з рахунком 6:1.
У складі переможців Джек Воллес оформив хет-трик, а Деклан Фармер, Джош Полс та Джош Місевич закинули по шайбі.
Зазначимо, що збірна США ставала чемпіоном на останніх чотирьох Паралімпійських іграх.
Чемпіонат світу проходив у місті Баффало, США. Для "зірково-смугастих" це вже сьоме "золото" ЧС в історії. П'ять разів перемогу здобували канадці. Також чемпіонами ставали парахокеїсти Швеції (1996) та Норвегії (2004).
Світова першість проходить з 1996 року. До 2008 року чемпіонат світу проходив раз на 4 роки, але потім відбувався щорічно.
США – Канада 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Парахокей (para ice hockey або sledge hockey) – це вид спорту для людей з інвалідністю, зокрема з ураженнями опорно-рухового апарату. Це адаптований варіант класичного хокею з шайбою.
Гравці пересуваються на спеціальних санях з двома лезами. У кожного гравця є дві ключки: вони коротші, з одного боку мають лопатку для удару по шайбі, з іншого – металеві шипи для відштовхування від льоду. Матч проходить на майданчику звичайних розмірів, правила (тривалість періоду, кількість гравців, вилучення і т.д.) ідентичні до хокею.
Нагадаємо, чемпіонами світу стали хокеїсти США. У фіналі"зірково-смугасті" обіграли збірну Швейцарії.