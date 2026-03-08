Гераскевич відреагував на вбивство росіянами юного хокеїста, нагадавши світу про війну в Україні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич висловився про трагічну загибель 9-річного хокеїста Гордія Удовиченка.

Свою реакцію він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Юного спортсмена росіяни вбили в Харкові під час масштабного обстрілу. Разом із хлопчиком загинула також його мама.

"Ще одна болісна втрата для українського спорту. Ще одна дитина, вбита Росією. У ніч на 7 березня російська ракета влучила в житловий будинок, і однією з жертв атаки став Гордій Удовиченко. Він та його мати Олена загинули разом. Юний Гордій грав за хокейну команду Білий Барс. Україна щодня переживає невимовну трагедію, і щодня втрачає своє майбутнє. Вічна пам'ять жертвам війни", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх саме через бажання вшанувати на змаганнях спортсменів, які загинули через російську агресію. Він збирався змагатись у "шоломі пам'яті", але не отримав дозвіл від МОК і був дискваліфікований.

Напередодні вбивство Гордія Удовиченка прокоментував також Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Він наголосив, що на тлі війни повернення росіян у міжнародний спорт є небезпечним сигналом, а також провів історичну паралель.