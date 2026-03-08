Росіяни вбили 9-річного хокеїста Гордія Удовиченка

У суботу, 7 лютого, росіяни здійснили черговий обстріл України, внаслідок якого обірвалось життя 9-річного хокеїста клубу Білий Барс Гордія Удовиченка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він загинув разом зі своєю мамою, яка була вчителькою початкових класів. Трагічна подія сталась під час атаки на Харків.

В команді зазначили, що новий "Янгол спорту" був світлим, щирим і добрим хлопчиком. Він дуже любив хокей, свою команду та тренування.

"Сьогодні ми втратили не лише юного хокеїста та люблячу маму. Ми втратили частину нашої великої родини… і частину нашого майбутнього", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Гордій Удовиченко став уже п'ятим хокеїстом із Київської області, чиє життя забрала Росія. Зокрема, на фронті у 2023 році загинув Олександр Хміль.