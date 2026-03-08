Бідний: Поступки агресору завжди призводять до нових вбивств

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на ракетну атаку Росії по Харкову, унаслідок якої загинув 9-річний український хокеїст Гордій Удовиченко, та розкритикував рішення спортивних організацій повертати росіян на міжнародні змагання.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами Бідного, трагедія сталася всього через кілька годин після того, як російська делегація брала участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 в Італії.

"Росіяни несли свій прапор на церемонії відкриття Паралімпійських ігор в Італії. Через кілька годин росіяни почали черговий ракетний удар по Україні. Серед жертв цієї атаки юний Гордій Удовиченко, який грав у хокейному клубі Білий Барс (2017-2018 р.н.). Гордію назавжди залишиться девʼять років", – зазначив урядовець.

Бідний наголосив, що на тлі війни повернення росіян у міжнародний спорт є небезпечним сигналом, а також провів історичну паралель.

"У той час, коли увесь світ посилює санкції та тиск на Росію – спортивний світ послаблює його та повертає агресорів із вигнання. Поступки агресору завжди призводять до нових вбивств. Світ бачив це у 1930-х. Те ж саме ми проживаємо і зараз. Та чи спортивний світ дійсно вивчив уроки минулого сторіччя?", – заявив міністр.

Нагадаємо, вночі 7 березня російські воєнні злочинці завдали удару по Харкову, внаслідок якого загинули 11 людей. Серед жертв також мама Гордія Удовиченка, яка працювала вчителькою початкових класів.