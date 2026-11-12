Росія висунула вимогу до IIHF через ситуацію з візами на юніорському ЧС

Росіяни звернулись до Міжнародної федерації хокею (IIHF) із вимогою забезпечити участь юніорської збірної у майбутньому чемпіонаті світу.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Федерація хокею Росії надіслала листа до IIHF, у якому вимагає або вплинути на канадський уряд, або перенести турнір в іншу країну.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Канада не видасть візи російських хокеїстам для участі у юніорському чемпіонаті світу. Турнір заплановано на період з 26 грудня по 5 січня 2027 року.

Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

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Згодом стало відомо, що збірна Росії U-20 буде включена до молодіжного чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії, яка внаслідок цього опуститься до нижчого дивізіону IА.