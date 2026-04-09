Розгромна перемога Вашингтона, поразки Рейнджерс і Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 9 квітня
У ніч із 8 на 9 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Рейнджерс і Баффало. В ньому були справжні гойдалки, де гості врешті-решт здобули перемогу, провівши чудово останній період.
Вашингтон розгромив Торонто, вигравши кожну 20-хвилинку. Едмонтон впевнено переграв Сан-Хосе, понизивши шанси "Шаркс" кваліфікуватись у плейоф.
НХЛ – регулярний чемпіонат
Рейнджерс – Баффало 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Торонто – Вашингтон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе – Едмонтон 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.