Розгромна перемога Вашингтона, поразки Рейнджерс і Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 8 на 9 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Рейнджерс і Баффало. В ньому були справжні гойдалки, де гості врешті-решт здобули перемогу, провівши чудово останній період.

Вашингтон розгромив Торонто, вигравши кожну 20-хвилинку. Едмонтон впевнено переграв Сан-Хосе, понизивши шанси "Шаркс" кваліфікуватись у плейоф.

НХЛ – регулярний чемпіонат

9 квітня

Рейнджерс – Баффало 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Торонто – Вашингтон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Едмонтон 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.