Розгром від Рейнджерс і веселий матч Детройта з Міннесотою в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 5 на 6 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Детройта та Міннесоти. В ньому були справжні гойдалки, де гості видали чудовий другий період і врешті-решт вирвали перемогу після втрати комфортної переваги.

Філадельфія та Бостон змогли визначити сильнішого тільки в овертаймі. Також варто відзначити розромну перемогу аутсайдера Східної конференції Рейнджерс, який буквально знищив Вашингтон, що претендує на потрапляння у плейоф.

НХЛ – регулярний чемпіонат

6 квітня

Детройт – Міннесота 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)

Піттсбург – Флорида 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Філадельфія – Бостон 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Оттава – Кароліна 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Монреаль – Нью-Джерсі 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Рейнджерс – Вашингтон 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)

Колорадо – Сент-Луїс 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

