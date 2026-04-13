Несподівані перемоги Ванкувера та Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 07:51
Несподівані перемоги Ванкувера та Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 13 квітня

У ніч із 12 на 13 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Вашингтона та Піттсбурга. В ньому господарі здобули впевнену перемогу, закинувши три "сухі" шайби.

Серію поразок перервав Бостон. Він на виїзді переграв Коламбус.

У двох із шести ігор команди визначали сильнішого в овертаймах. Обидві зустрічі завершились з рахунком 4:3.

НХЛ – регулярний чемпіонат
13 квітня

Вашингтон – Піттсбург 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Айлендерс – Монреаль 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Коламбус – Бостон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Нью-Джерсі – Оттава 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Анагайм – Ванкувер 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Калгарі – Юта 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 15 матчів.

Читайте також :
Фото Ексклюзив Валерія Манчак-Дженсен: Бокс дав мені багато чого, але хокей – це моя пристрасть
Поразка Колорадо та розгром від Філадельфії в регулярному чемпіонаті НХЛ
Низка розгромів, поразки Тампа-Бей і Міннесоти в регулярному чемпіонаті НХЛ
Розгромна перемога Вашингтона, поразки Рейнджерс і Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ
Розгром від Рейнджерс і веселий матч Детройта з Міннесотою в регулярному чемпіонаті НХЛ
Поразки Айлендерс та Анагайма в регулярному чемпіонаті НХЛ

