Несподівані перемоги Ванкувера та Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 12 на 13 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Вашингтона та Піттсбурга. В ньому господарі здобули впевнену перемогу, закинувши три "сухі" шайби.

Серію поразок перервав Бостон. Він на виїзді переграв Коламбус.

У двох із шести ігор команди визначали сильнішого в овертаймах. Обидві зустрічі завершились з рахунком 4:3.

НХЛ – регулярний чемпіонат

13 квітня

Вашингтон – Піттсбург 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Айлендерс – Монреаль 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Коламбус – Бостон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Нью-Джерсі – Оттава 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Анагайм – Ванкувер 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Калгарі – Юта 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 15 матчів.