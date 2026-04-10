Низка розгромів, поразки Тампа-Бей і Міннесоти в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 9 на 10 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс і Торонто. В ньому господарі перервали серію з чотирьох поспіль поразок і залишились у боротьбі за потрапляння в раунд плейоф.

Одразу три зустрічі завершились розгромами різницею у п'ять шайб. Свої перемоги здобули Баффало, Кароліна та Анагайм.

Також варто відзначити вольову перемогу Далласа над Міннесотою у протистоянні другої та третьої команд Західної конференції.

НХЛ – регулярний чемпіонат

10 квітня

Айлендерс – Торонто 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Баффало – Коламбус 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Детройт – Філадельфія 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Монреаль – Тампа-Бей 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Нью-Джерсі – Піттсбург 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Оттава – Флорида 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Сент-Луїс – Вінніпег 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Чикаго – Кароліна 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)

Даллас – Міннесота 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Колорадо – Калгарі 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Юта – Нешвілл 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Анагайм – Сан-Хосе 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Сіетл – Вегас 4:3 після булітів (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)

Лос-Анджелес – Ванкувер 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Таблиця Східної конференції

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три матчі.