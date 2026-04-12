Поразка Колорадо та розгром від Філадельфії в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 11 на 12 квітня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Бостона та Тампа-Бей. В ньому гості здобули вольову перемогу, забивши вирішальну шайбу наприкінці зустрічі.

Лідер Західної конференції Колорадо поступився Вегасу. Переможець цієї гри визначився в овертаймі.

Також варто відзначити розгром від Філадельфії. "Флаєрс" на виїзді декласували Вінніпег за рахунком 7:1.

НХЛ – регулярний чемпіонат

12 квітня

Бостон – Тампа-Бей 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Айлендерс – Оттава 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Піттсбург – Вашингтон 3:6 (0:0, 3:4, 0:2)

Лос-Анджелес – Едмонтон 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Даллас – Рейнджерс 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Детройт – Нью-Джерсі 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Нешвілл – Міннесота 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Чикаго – Сент-Луїс 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Юта – Кароліна 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Вінніпег – Філадельфія 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Монреаль – Коламбус 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Сіетл – Калгарі 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Торонто – Флорида 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Колорадо – Вегас 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе – Ванкувер 3:4 після булітів (1:0, 1:2, 1:1, 0:0)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 14 матчів.