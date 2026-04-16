Даллас у серії булітів переміг Баффало, Флорида познущалась з Детройта у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 16 квітня
У ніч проти 16 квітня завершилися чергові матчі Національної хокейної ліги.
Вже у стартовій грі Баффало програв Далласу у серії булітів, тоді як Рейнджерс вистачило трьох періодів, аби переграти Тампа-Бей.
Найрозгромнішу перемогу оформили хокеїсти Флориди, які закатали під лід Детройт. Також переконливі звитяги здобули Чикаго та Вегас.
НХЛ – регулярний чемпіонат
Баффало – Даллас 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 2:3 буліти)
Тампа-Бей – Рейнджерс 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Флорида – Детройт 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
Оттава – Торонто 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Чикаго – Сан-Хосе 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Вегас – Сіетл 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Напередодні відбулися ще декілька ігор регулярного чемпіонату НХЛ.