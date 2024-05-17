Рейнджерс переміг Кароліну та вийшов у фінал конференції, Ванкувер здолав Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ

У ніч на 17 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.

Рейнджерс на виїзді переміг Кароліну і вийшов у фінал Східної конференції. Зазначимо, що команда поступалася протягом всієї гри, проте в останньому періоді перевернула гру і виграла його з рахунком 4:0.

Також Ванкувер у домашньому поєдинку здолав Едмонтон і вийшов уперед у серії (3:2).

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НХЛ — Другий раунд плей-оф

17 травня

Кароліна — Рейнджерс 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Рахунок у серії — 2:4

Рейнджерс пройшов у наступний етап.

Ванкувер — Едмонтон 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Рахунок у серії — 3:2

Наступна гра між командами відбудеться у 19 травня в Едмонтоні.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, напередодні Колорадо з дублем Макара переміг Даллас та скоротив відставання в серії