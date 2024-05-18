Флорида виграла серію в Бостона, Даллас в овертаймі здолав Колорадо: результати матчів плей-оф НХЛ
У ніч на 18 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.
Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном та вийшла в наступний раунд змагань, де зустрінеться з Рейнджерс у фіналі Східної конференції.
Колорадо в п'ятій грі серії поступився Далласу в овертаймі. Вирішальну шайбу закинув 33-річний Метт Дюшен.
НХЛ — Другий раунд плей-оф
18 травня
Бостон — Флорида 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Рахунок у серії — 2:4
Флорида вийшла в наступний етап.
Колорадо — Даллас 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Рахунок у серії — 2:3
Наступна гра між командами відбудеться у 19 травня в Колорадо.
Сітка плей-оф
Напередодні Колорадо з дублем Макара переміг Даллас та скоротив відставання в серії