Флорида виграла серію в Бостона, Даллас в овертаймі здолав Колорадо: результати матчів плей-оф НХЛ

У ніч на 18 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.

Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном та вийшла в наступний раунд змагань, де зустрінеться з Рейнджерс у фіналі Східної конференції.

Колорадо в п'ятій грі серії поступився Далласу в овертаймі. Вирішальну шайбу закинув 33-річний Метт Дюшен.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

18 травня

Бостон — Флорида 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Рахунок у серії — 2:4

Флорида вийшла в наступний етап.

Колорадо — Даллас 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Рахунок у серії — 2:3

Наступна гра між командами відбудеться у 19 травня в Колорадо.

Сітка плей-оф

Напередодні Колорадо з дублем Макара переміг Даллас та скоротив відставання в серії