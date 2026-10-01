Колорадо продовжив контракт із найуспішнішим тренером у своїй історії

Колорадо Евеланш домовився про продовження контракту з головним тренером Джаредом Беднаром.

Про це клуб повідомив на офіційному сайті ліги.

Нова угода розрахована на чотири роки – до завершення сезону-2030/31.

54-річний фахівець розпочинає свій 11-й сезон на чолі команди. Беднар є рекордсменом за кількістю тренерських перемог в історії франшизи, до якої також належить Квебек Нордікс.

Під його керівництвом Колорадо виграв 445 із 782 матчів регулярного чемпіонату. У 2022 році він привів команду до здобуття Кубку Стенлі.

Евеланш виходили у плейоф у кожному з останніх дев'яти сезонів. У попередньому розіграші Колорадо набрав рекордне для клубу 121 очко, виграв Президентський трофей як найкраща команда регулярного чемпіонату та дістався фіналу Західної конференції.

Беднар очолює команду із серпня 2016 року. Серед чинних головних тренерів НХЛ довше зі своїм клубом працює лише наставник Тампа-Бей Джон Купер.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня відбулися чергові матчі нового сезону Національної хокейної ліги.