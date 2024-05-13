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Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном, Ванкувер здолав Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ

Phillip Hess — 13 травня, 07:52
Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном, Ванкувер здолав Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ

У ніч на 13 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.

Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном з рахунком 3:2, поступаючись після першого періоду 0:2. Пантерз знаходяться в одному кроці від виходу в півфінал плей-оф.

Ванкувер лідирує в серії проти Едмонтона після мінімальної перемоги на виїзді (3:4).

НХЛ — Другий раунд плей-оф
13 травня

Бостон — Флорида 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Рахунок у серії — 1:3

Ймовірно вирішальний поєдинок між командами відбудеться 15 травня в Флориді.

Едмонтон — Ванкувер 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Рахунок у серії — 1:2

Наступний матч команди проведуть 15 травня в Едмонтоні.

Сітка плей-оф

Напередодні Кароліна здобула першу перемогу в серії над Рейнджерс, а Даллас впевнено здолав Колорадо.

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