Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном, Ванкувер здолав Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ
У ніч на 13 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.
Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном з рахунком 3:2, поступаючись після першого періоду 0:2. Пантерз знаходяться в одному кроці від виходу в півфінал плей-оф.
Ванкувер лідирує в серії проти Едмонтона після мінімальної перемоги на виїзді (3:4).
НХЛ — Другий раунд плей-оф
13 травня
Бостон — Флорида 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Рахунок у серії — 1:3
Ймовірно вирішальний поєдинок між командами відбудеться 15 травня в Флориді.
Едмонтон — Ванкувер 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)
Рахунок у серії — 1:2
Наступний матч команди проведуть 15 травня в Едмонтоні.
Сітка плей-оф
Напередодні Кароліна здобула першу перемогу в серії над Рейнджерс, а Даллас впевнено здолав Колорадо.