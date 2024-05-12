Кароліна здобула першу перемогу, Даллас розібрався із Колорадо: результати матчів плей-оф НХЛ

У ніч на 12 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулося два матчі другого раунду плей-оф.

Кароліна здобула першу перемогу в серії над Рейнджерс. Поєдинок завершився з рахунком 4:3 (1:3 в серії).

Даллас впевнено здолав Колорадо — 4:1, та вийшов уперед в серії — 2:1.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

12 травня

Кароліна – Рейнджерс – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Рахунок у серії — 1:3

Наступна зустріч між командами відбудеться 14 травня в Ньо-Йорку.

Колорадо – Даллас – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Рахунок у серії 1:2

Наступний матч команди проведуть 14 травня у Колорадо.

Сітка плей-оф НХЛ