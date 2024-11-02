Бостон розібрався з Шарлотт, Лейкерс обіграли Торонто, Сакраменто Леня здолав Атланту: результати матчів НБА

У ніч з 1 на 2 листопада відбулися 9 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Оклахома та Клівленд здобули по черговій перемозі й залишилися непереможними в цьому сезоні. Сакраменто Олексія Леня на виїзді переміг Атланту, але українець на майданчик не виходив.

НБА – регулярний чемпіонат

2 листопада

Детройт – Нью-Йорк 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)

Клівленд – Орландо 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31)

Шарлотт – Бостон 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32)

Атланта – Сакраменто 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21)

Бруклін – Чикаго 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22)

Торонто – Лейкерс 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 37:32)

Нью-Орлеан – Індіана 125:118 (35:35, 27:27, 33:27, 30:29)

Міннесота – Денвер 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31)

Портленд – Оклахома 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 29:31)

Нагадаємо, напередодні Юта Святослава Михайлюка вдома поступилася Сан-Антоніо. Як і Лень, Свят на паркет не виходив.