Трамп погрожує забрати у Бостона матчі чемпіонату світу

Президент США Дональд Трамп може забрати у Бостона право проведення матчів чемпіонату світу 2026 року через масові заворушення.

Слова політика наводить ESPN.

"Ми можемо їх прибрати. Я люблю жителів Бостона та знаю, що усі квитки вже розпродано, але їхній мер нікуди не годиться", – заявив Трамп.

Також президент США назвав місцевого мера Мішель Ву "розумною, але надто лівою".

Усі ці заяви пролунали на тлі масових протестів у місті проти міграційної політики Трампа, масових депортацій та особисто Ілона Маска.

У 2026 році Бостон має прийняти п'ять матчів групового етапу та два матчі плейоф.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа виділить 500 млн доларів на антидроновий захист під час мундіалю.