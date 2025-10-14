Філадельфія здолала Флориду, Сент-Луїс розібрався з Ванкувером у НХЛ
У ніч з 13 на 14 жовтня відбулась низка матчів у межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.
Так, більшість поєдинків була результативною: Сент-Луїс здолали Ванкувер з рахунком 5:2, Філадельфія повторила цей результат у грі зі Флоридою, а Міннесота лише в серії булітів вирвала перемогу над Лос-Анджелесом.
НХЛ – регулярний чемпіонат
13-14 жовтня
Баффало – Колорадо 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Айлендерс – Вінніпег 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Бостон – Тампа-Бей 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Оттава – Нешвілл 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Торонто – Детройт 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Коламбус – Нью-Джерсі 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Філадельфія – Флорида 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Ванкувер – Сент-Луїс 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Міннесота – Лос-Анджелес 4:3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0)
Чикаго – Юта 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Нагадаємо, напередодні Вашингтон Кепіталз мінімально здолали Рейнджерс завдяки єдиній шайбі Бовільє у другому періоді.