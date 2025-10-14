Філадельфія здолала Флориду, Сент-Луїс розібрався з Ванкувером у НХЛ

У ніч з 13 на 14 жовтня відбулась низка матчів у межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Так, більшість поєдинків була результативною: Сент-Луїс здолали Ванкувер з рахунком 5:2, Філадельфія повторила цей результат у грі зі Флоридою, а Міннесота лише в серії булітів вирвала перемогу над Лос-Анджелесом.

НХЛ – регулярний чемпіонат

13-14 жовтня

Баффало – Колорадо 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Айлендерс – Вінніпег 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Бостон – Тампа-Бей 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)

Оттава – Нешвілл 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Торонто – Детройт 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Коламбус – Нью-Джерсі 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Філадельфія – Флорида 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Ванкувер – Сент-Луїс 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Міннесота – Лос-Анджелес 4:3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0)

Чикаго – Юта 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Нагадаємо, напередодні Вашингтон Кепіталз мінімально здолали Рейнджерс завдяки єдиній шайбі Бовільє у другому періоді.