Бостон поступився Клівленду, Лейкерс мінімально перемогли Юту: результати матчів НБА

У ніч з 1 на 2 грудня відбулися 8 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, чинний чемпіон, Бостон, зазнав поразки від Клівленда, Лейкерс у напружному поєдинку перемогли Юту Святослава Михайлюка, а Сакраменто Олексія Леня поступився Сан-Антоніо. Українські баскетболісти не взяли участі в матчах своїх команд.

НБА-2024/25 – регялурний сезон

2 грудня

Бруклін — Орландо — 92:100 (29:26, 21:24, 19:25, 23:25)

Клівленд – Бостон – 115:111 (28:24, 23:25, 21:35, 43:27)

Нью-Йорк – Новий Орлеан – 118:85 (33:10, 24:18, 36:28, 25:29)

Торонто – Маямі – 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29)

Х’юстон – Оклахома – 119:116 (33:28, 29:32, 29:36, 28:20)

Юта – Лейкерс – 104:105 (27:26, 29:32, 25:28, 23:19)

Портленд – Даллас – 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)

Сакраменто – Сан-Антоніо – 125:127 (42:28, 23:30, 32:34, 28:35)

Кліпперс – Денвер – 126:122 (32:23, 27:36, 33:31, 34:32)

Нагадаємо, напередодні Голден Стейт поступився Фініксу, а Даллас здолав Юту. З результатами матчів попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.