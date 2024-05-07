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Ткачук набрав очки в 6 матчах плей-оф НХЛ поспіль і встановив рекорд Флориди

Сьогодні 09:55 82 0
Ткачук набрав очки в 6 матчах плей-оф НХЛ поспіль і встановив рекорд Флориди
Фото: Bruce Bennett
#Флорида, #NHL, #Бостон Брюінз, #Меттью Ткачук

Джерело - Сайт НХЛ.

Американець українського походження Меттью Ткачук набрав очки в шести матчах плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ) підряд і встановив рекорд власного клубу Флорида. Минулої ночі нападник закинув шайбу.

На рахунку Меттью 10 (4 шайби + 6 передач) балів у 6 зустрічах Кубку Стенлі-2024.

Результативна гра форварда не завадила Бостону розгромити Флориду (5:1) в першому матчі серії другого раунду.

Відео гола

Нагадаємо, Колорадо іншого хокеїста українського походження, захисника Кейла Макара також вийшов до цього етапу плей-оф.

Раніше Флорида з дублем Ткачука розгромила Тампу.

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