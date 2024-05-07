Ткачук набрав очки в 6 матчах плей-оф НХЛ поспіль і встановив рекорд Флориди

Джерело - Сайт НХЛ.

Американець українського походження Меттью Ткачук набрав очки в шести матчах плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ) підряд і встановив рекорд власного клубу Флорида. Минулої ночі нападник закинув шайбу.

На рахунку Меттью 10 (4 шайби + 6 передач) балів у 6 зустрічах Кубку Стенлі-2024.

Результативна гра форварда не завадила Бостону розгромити Флориду (5:1) в першому матчі серії другого раунду.

Відео гола

MATTHEW TKACHUK !!!!!



PANTHERS LEAD 1-0 !!!



THE PANTHERS FINALLY BREAK THROUGH #TimeToHunt pic.twitter.com/ltVi7X93PE — Adam Reid (@AdamReid_) May 7, 2024

Нагадаємо, Колорадо іншого хокеїста українського походження, захисника Кейла Макара також вийшов до цього етапу плей-оф.

Раніше Флорида з дублем Ткачука розгромила Тампу.