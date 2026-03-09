Розгром від Сент-Луїса та результативна "заруба" Баффало з Тампа-Бей у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч 8 на 9 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Колорадо та Міннесоти. Його доля вирішилаь тільки в серії булітів.

Піттсбург здійснив камбек у грі проти Бостона. Сент-Луїс із Детройтом розгромили Анагайм і Нью-Джерсі відповідно.

Окремо варто відзначити результативну феєрію Баффало та Тамба-Бей. Зіркові колективи закинули на двох 15 шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

9 березня

Колорадо – Міннесота 3:2 після булітів (0:0, 1:0, 1:2, 0:0)

Піттсбург – Бостон 5:4 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 1:0)

Баффало – Тампа-Бей 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)

Даллас – Чикаго 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Детройт 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Анагайм – Сент-Луїс 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Вегас – Едмонтон 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.