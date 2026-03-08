Колишній нападник Чикаго Блекгокс та збірної Канади пішов з життя після тривалої боротьби з раком

Колишній нападник Чикаго Блекгокс, збірної Канади та хокейний телекоментатор Трой Мюррей помер у віці 63 років внаслідок онкологічного захворювання.

Про це повідомила пресслужба чиказької команди. Деталі розкриває ESPN.

У серпні 2021 року Мюррею діагностували рак (чітку форму хвороби Трой не повідомляв), після чого він проходив курси хіміотерапії, проте продовжував частково працювати на трансляціях Блекгокс аж до поточного сезону, де вже повністю відійшов від справ.

Протягом ігрової кар'єри в НХЛ канадський центральний нападник провів 915 матчів, у яких закинув 230 шайб та набрав 584 очки. Мюррей відіграв 12 сезонів за Чикаго Блекгокс, а також виступав за Вінніпег, Оттаву та Піттсбург.

У сезоні 1985-1986 років нападник став першим гравцем в історії Чикаго Блекгокс, який отримав Трофей Френка Селке як найкращий форвард захисного плану в лізі. Також у його активі є золота медаль молодіжного чемпіонату світу 1982 року, яку він здобув у статусі капітана збірної Канади.

Свій єдиний трофей Кубку Стенлі він здобув у 1996 році в складі Колорадо Аваланш. З 1998 року фахівець працював телеаналітиком, а також він обійняв посаду президента асоціації "випусників" Блекгокс.

