Монреаль і Вегас декласували господарів у чвертьфінальних матчах НХЛ
Плейоф НХЛ 9 травня
Getty Images
У ніч із 8 на 9 травня відбулись чвертьфінальні поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.
У першій зустрічі Баффало вдома приймало Монреаль. Гості здобули розгромну перемогу та зрівняли рахунок у серії.
Другий матч також не подарував глядачам інтриги. В ньому Вегас на виїзді декласував Анагайм, забезпечивши комфортний гандикап ще в першому періоді.
НХЛ – раунд плейоф
9 травня
9 травня
Баффало – Монреаль 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Серія 1:1
Анагайм – Вегас 2:6 (0:3, 0:2, 2:1). Серія 1:2
Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбувся ще один матч раунду плейоф, в якому Філадельфія вдома приймала Кароліну.