Монреаль і Вегас декласували господарів у чвертьфінальних матчах НХЛ

У ніч із 8 на 9 травня відбулись чвертьфінальні поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

У першій зустрічі Баффало вдома приймало Монреаль. Гості здобули розгромну перемогу та зрівняли рахунок у серії.

Другий матч також не подарував глядачам інтриги. В ньому Вегас на виїзді декласував Анагайм, забезпечивши комфортний гандикап ще в першому періоді.

НХЛ – раунд плейоф

9 травня

Баффало – Монреаль 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Серія 1:1

Анагайм – Вегас 2:6 (0:3, 0:2, 2:1). Серія 1:2

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбувся ще один матч раунду плейоф, в якому Філадельфія вдома приймала Кароліну.