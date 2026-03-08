Тампа-Бей перервав серію поразок, результативна феєрія Сіетла з Оттавою в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 7 на 8 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Бостона та Вашингтона. "Брюїнс" змогли вирвати перемогу завдяки двом зибити шайбам у третьому періоді.

Одразу в чотирьох зустрічах команди не змогли визначити сильнішого в основний час. В одній з них доля поєдинку вирішувалась у серії булітів.

Також варто відзначити результативну феєрію Сіетла й Оттави. Вони закинули на двох 11 шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

8 березня

Бостон – Вашингтон 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Нью-Джерсі – Рейнджерс 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Баффало – Нешвілл 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Піттсбург – Філадельфія 3:4 після булітів (1:1, 2:2, 0:0, 0:0)

Вінніпег – Ванкувер 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Коламбус – Юта 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Лос-Анджелес – Монреаль 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Торонто – Тампа-Бей 2:5 (1:1, 0:0, 1:1)

Калгарі – Кароліна 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)

Сан-Хосе – Айлендерс 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Сіетл – Оттава 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші сім матчів.