Вихід Монреаля у чвертьфінал, ефектна перемога Колорадо у плейоф НХЛ

У ніч із 3 на 4 травня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Програму першого етапу завершила зустріч Тампа-Бей із Монреалем. "Канадієнс" здобули перемогу в сьомому матчі серії та стали останнім учасником чвертьфіналу.

На цій стадії турніру вже перше протистояння провели Колорадо та Міннесота. Вони видали справжню результативну феєрію, закинувши на двох 15 шайб.

НХЛ – раунд плейоф

4 травня

Тампа-Бей – Монреаль 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Серія 3:4

Колорадо – Міннесота 9:6 (3:2, 2:3, 4:1). Серія 1:0

