Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Вихід Монреаля у чвертьфінал, ефектна перемога Колорадо у плейоф НХЛ

Денис Іваненко — 4 травня 2026, 07:47
Вихід Монреаля у чвертьфінал, ефектна перемога Колорадо у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 4 травня
Getty Images

У ніч із 3 на 4 травня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Програму першого етапу завершила зустріч Тампа-Бей із Монреалем. "Канадієнс" здобули перемогу в сьомому матчі серії та стали останнім учасником чвертьфіналу.

На цій стадії турніру вже перше протистояння провели Колорадо та Міннесота. Вони видали справжню результативну феєрію, закинувши на двох 15 шайб.

НХЛ – раунд плейоф
4 травня

Тампа-Бей – Монреаль 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Серія 3:4

Колорадо – Міннесота 9:6 (3:2, 2:3, 4:1). Серія 1:0

Нагадаємо, що напередодні відбувся перший поєдинок чвертьфіналу НХЛ.

Читайте також :
Фото Збірна України завдяки перемозі над Литвою покращила своє турнірне положення на чемпіонаті світу
NHL

NHL

Потужна кінцівка від Анагайма, перемоги Юти та Монреаля у плейоф НХЛ
Кароліна та Колорадо за крок до виходу в наступний раунд плейоф у НХЛ
"Суха" перемога Філадельфії, гойдалки Едмонтона й Анагайма в матчах плейоф НХЛ
У НХЛ визначились усі пари плейоф: хто боротиметься за Кубок Стенлі
Завершився регулярний чемпіонат НХЛ: результати останніх матчів і підсумкова таблиця

Останні новини