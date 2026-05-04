Вихід Монреаля у чвертьфінал, ефектна перемога Колорадо у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 4 травня
У ніч із 3 на 4 травня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.
Програму першого етапу завершила зустріч Тампа-Бей із Монреалем. "Канадієнс" здобули перемогу в сьомому матчі серії та стали останнім учасником чвертьфіналу.
На цій стадії турніру вже перше протистояння провели Колорадо та Міннесота. Вони видали справжню результативну феєрію, закинувши на двох 15 шайб.
НХЛ – раунд плейоф
4 травня
Тампа-Бей – Монреаль 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Серія 3:4
Колорадо – Міннесота 9:6 (3:2, 2:3, 4:1). Серія 1:0
