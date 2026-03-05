Ефектні перемоги Анагайма та Кароліни в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 4 на 5 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчів Детройт – Вегас і Нью-Джерсі – Торонто. Обидва вони в основний час завершились внічию з однаковим рахунком 3:3.

Найрезультативніша гра ж відбулась між Ванкувером і Кароліною. Вони на двох закинули десять шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

5 березня

Детройт – Вегас 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)

Нью-Джерсі – Торонто 4:3 після булітів (1:1, 1:1, 1:1, 0:0)

Анагайм – Айлендерс 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Ванкувер – Кароліна 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)

Сіетл – Сент-Луїс 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.