Розгром від Монреаля та поразка Вегаса у чвертьфіналах НХЛ

Денис Іваненко — 11 травня 2026, 08:12
Плейоф НХЛ 11 травня
У ніч із 10 на 11 травня відбулись чвертьфінальні поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

У першій зустрічі Монреаль вдома приймав Баффало. "Канадієнс" здобули розгромну перемогу та вирвались вперед у серії.

Другий матч видався набагато конкурентнішим. У ньому Анагайм на домашній арені переграв Вегас із різницею в одну закинуту шайбу.

НХЛ – раунд плейоф
11 травня

Монреаль – Баффало 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). Серія 2:1

Анагайм – Вегас 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Серія 2:2

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулись інші два поєдинки раунду плейоф, де, зокрема, визначився перший півфіналіст.

NHL

