Обмін перед дедлайном: Нешвілл відправив свого 30-річного форварда до Вегаса

Нешвілл Предаторз відправив 30-річного вінгера Коула Сміта до Вегас Голден Найтс, отримавши натомість захисника Крістоффера Седоффа та вибір у третьому раунді драфту 2028 року.

Про це повідомляє сайт НХЛ. Деталі розкриває ESPN.

Очікується, що новачок підсилить нижні ланки атаки лідера Тихоокеанського дивізіону, де складе компанію Кігану Колесару, Брендону Сааду та Коулу Рейнгардту.

У поточному сезоні Коул Сміт провів 41 матч, відзначившись 6 шайбами та загалом 10 очками при рекордному для себе ігровому часі (в середньому 14:27 за гру). Його дворічний контракт із зарплатою в 1 мільйон доларів на рік закінчується цього літа.

Зауважимо, що у ніч із 3 на 4 березня Нешвілл поступився Коламбусу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що нещодавно під час овертайму матчу студентського чемпіонату NCAA між університетами Коннектикуту та Массачусетсу (за рахунку 3:3) на арені раптово зникло світло саме в момент небезпечної контратаки гостей.