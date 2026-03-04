Три розгроми та результативна феєрія Сан-Хосе з Монреалем у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 3 на 4 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало та Вегаса. "Сейбрс" ледь не втратили перевагу у три шайби, проте все ж таки здобули четверту поспіль перемогу в чемпіонаті.

Не обійшлось і без розгромів. Одразу чотири зустрічі завершились з різницею в 4+ шайби.

Також варто відзначити "зарубу" Сан-Хосе та Монреаля. Вони видали дуже результативний матч, закинувши на двох 12 шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

4 березня

Баффало – Вегас 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Бостон – Піттсбург 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Вашингтон – Юта 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Коламбус – Нешвілл 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Нью-Джерсі – Флорида 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Вінніпег – Чикаго 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Едмонтон – Оттава 5:4 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)

Калгарі – Даллас 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Міннесота – Тампа-Бей 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Анагайм – Колорадо 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Сан-Хосе – Монреаль 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші шість матчів.