Три розгроми та результативна феєрія Сан-Хосе з Монреалем у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 3 на 4 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Баффало та Вегаса. "Сейбрс" ледь не втратили перевагу у три шайби, проте все ж таки здобули четверту поспіль перемогу в чемпіонаті.
Не обійшлось і без розгромів. Одразу чотири зустрічі завершились з різницею в 4+ шайби.
Також варто відзначити "зарубу" Сан-Хосе та Монреаля. Вони видали дуже результативний матч, закинувши на двох 12 шайб.
4 березня
Баффало – Вегас 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Бостон – Піттсбург 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Юта 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Коламбус – Нешвілл 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Нью-Джерсі – Флорида 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Вінніпег – Чикаго 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Едмонтон – Оттава 5:4 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)
Калгарі – Даллас 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Міннесота – Тампа-Бей 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Анагайм – Колорадо 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Сан-Хосе – Монреаль 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші шість матчів.