Кароліна знищила Філадельфію у плейоф НХЛ

У ніч проти 3 травня відбувся один матч раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Кароліна просто не помітила Філадельфію у першому поєдинку чвертьфінальної стадії, повівши у серії 1:0.

НХЛ – раунд плейоф

3 травня

Кароліна – Філадельфія 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Напередодні відбулися ще декілька ігор плейоф НХЛ.

У ніч із 3-го на 4-те травня відбудуться ще два поєдинки: Тампа-Бей – Монреаль (01:00 за київським часом) та Колорадо – Міннесота (04:00).