У матчі студентської ліги США з хокею вимкнули світло під час гольової атаки суперника
У матчі чоловічого хокейного чемпіонату NCAA між Університетом Коннектикуту та Університетом Массачусетсу стався вкрай дивний інцидент.
Під час овертайму на арені Mullins Center у Массачусетсі раптово зникло світло. І все б нічого, однак це сталося саме в момент, коли хокеїсти Університету Коннектикуту вибігли в потенційно гольову контратаку – за 1:48 до завершення додаткового часу за рахунку 3:3.
Епізод одразу викликав хвилю обговорень серед уболівальників. Дехто в соцмережах припустив, що збіг виглядає надто підозріло, зважаючи на те, що гра проходила на домашній арені Університету Массачусетсу.
Поєдинок був частиною серії зустрічей між командами. Днем раніше Університет Массачусетсу здобув перемогу з рахунком 5:2 і на той момент посідав 19-те місце в рейтингу NCAA.
Цього разу переможця визначити не вдалося – матч завершився бойовою нічиєю 3:3.
