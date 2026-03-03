Невдалий камбек Рейнджерс, розгром від Далласа в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 2 на 3 березня відбулись шість поєдинків Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з перемоги Детройта над Нешвіллом. Завершився ж він поєдинком лідера Західної конференції Колорадо та Лос-Анджелеса.

Окремої уваги заслуговує "заруба" Рейнджерс – Коламбус. "Блу-Джекетс" в останньому періоді втратили шалену перевагу, пропустивши одразу чотири шайби, проте в овертаймі все ж таки перемогли.

НХЛ – регулярний чемпіонат

3 березня

Нешвілл – Детройт 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Рейнджерс – Коламбус 4:5 ОТ (0:2, 0:2, 4:0, 0:1)

Торонто – Філадельфія 2:3 після булітів (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Ванкувер – Даллас 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Сіетл – Кароліна 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Лос-Анджелес – Колорадо 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші шість матчів.