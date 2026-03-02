Українська правда
Несподіваний розгром від Чикаго та буліти у грі Анагайм – Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ

Денис Іваненко — 2 березня 2026, 08:04
НХЛ 2 березня

У ніч з 1 на 2 березня відбулись шість поєдинків Національної хокейної ліги.

У двох з них стались розгроми. Піттсбург і Чикаго не зазнали жодних проблем х Вегасом і Ютою відповідно.

Сан-Хосе і Вінніпег визначили сильнішого в овертаймі. Анагайму та Калгарі для цього ж знадобились буліти.

НХЛ – регулярний чемпіонат
2 березня

Піттсбург – Вегас 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Сан-Хосе – Вінніпег 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Юта – Чикаго 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Міннесота – Сент-Луїс 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Айлендерс – Флорида 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Анагайм – Калгарі 3:2 після булітів (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 10 матчів.

