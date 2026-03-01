Українська правда
Лос-Анджелес Кінгс звільнив головного тренера

Микола Літвінов — 1 березня 2026, 21:55
Джим Гіллер
www.nhl.com

Лос-Анджелес Кінгс відправили у відставку головного тренера команди Джима Гіллера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Виконувачем обов'язків до кінця поточного сезону призначено Д.Дж. Сміта, а до тренерського штабу також приєднався Метт Грін. Генеральний менеджер Кінгс Кен Голланд зазначив, що цей крок необхідний для реалізації потенціалу команди.

Джим Гіллер очолив каліфорнійську команду в лютому 2024 року. Минулого сезону він привів колектив до рекордних 105 очок. Однак у поточній кампанії результати погіршилися: під його керівництвом Кінгс здобули 24 перемоги при 21 поразці в основний час та 14 в овертаймі.

Новий наставник команди, 48-річний Д.Дж. Сміт, приєднався до Лос-Анджелеса після призначення Гіллера (раніше фахівці працювали разом у Торонто). Сміт має досвід самостійної роботи в лізі: він понад чотири сезони очолював Оттаву Сенаторз.

Наразі Лос-Анджелес Кінгс відстає на три очки від Сіетл Кракен у битві за останнє місце в зоні плейоф Західної конференції.

Нагадаємо, що нещодавно Лос-Анджелес переміг Калгарі у регулярному чемпіонаті НХЛ. 

