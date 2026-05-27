Визначилися пари 1/4 фіналу ЧС-2026

Завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею 2026, який проходить у Швейцарії.

Сформовано пари 1/4 фіналу:

Швейцарія – Швеція

Канада – США

Норвегія – Латвія

Фінляндія – Чехія

Підсумкові турнірні таблиці групового етапу:

Безумовно, найцікавіша пара – протистояння Канади та США. "Зірково-смугасті" три місяці тому обіграли канадців у фіналі Олімпійських ігор.

У США з того складу на ЧС присутній лише Меттью Ткачак, але Макліну Селебріні, Сідні Кросбі та й іншим виконавцям все одно захочеться взяти реванш.

Норвегія завдяки другому місцю в групі B отримала історичний шанс вперше в історії вийти до півфіналу. "Полярні ведмеді" вперше з 2012-го будуть грати на стадії плейоф.

Латвійці також будуть мотивовані, щоб повторити успіх ЧС-2023, де вони зуміли здобути "бронзу".

Фіни зійдуться з чехами. Швейцарці, які виграли всі 7 поєдинків на турнірі, отримали у суперників Швецію.

Зазначимо, що після чвертьфіналу відбудеться перепосів команд.

