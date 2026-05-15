Визначився передостанній півфіналіст НХЛ сезону-2025/26

У ніч із 14 на 15 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Анагайм вдома приймав Вегас.

Гості видали потужний старт, вигравши перший період 3:0. Після цього вони спокійно довели справу до перемоги.

Ця звитяга стала четвертою в серії для "Голден Найтс". Вони її закрили в шести матчах.

НХЛ – раунд плейоф

15 травня

Анагайм – Вегас 1:5 (0:3, 1:0, 0:2). Серія 2:4

Зазначимо, що напередодні визначився суперник Вегаса в наступній стадії турніру. Ним став Колорадо, який у п'ятій грі серії оформив ефектний камбек.